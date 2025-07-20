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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Армія Ізраїлю розпочинає наземну операцію у Дейр-аль-Балах у центрі Гази

військові ЦАХАЛ
Фото: Getty Images

Армія оборони Ізраїлю вперше збирається розпочати наземні операції в Дейр-аль-Балах в центральній частині Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

ЦАХАЛ планує розпочати операцію у центрі Гази

ЦАХАЛ видав нові попередження про евакуацію для жителів південно-західних районів у Дейр-ель-Балах, центральному секторі Гази.

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— Армія оборони Ізраїлю продовжує діяти з великою силою, щоб знищити ворожий потенціал та терористичну інфраструктуру в цьому районі, розширюючи свою діяльність на територію, де вона раніше не діяла, – заявив речник Армії оборони Ізраїлю полковник Авіхай Адраї.

Цивільним наказали прямувати на південь до району Мавасі на узбережжі.

Це вперше з початку війни ЦАХАЛ оголосив попередження про евакуацію в районі Дейр-аль-Балаха, одного з небагатьох місць, де військові не проводили наземних операцій.

ЦАХАЛ уникає наземних операцій в районах, де ХАМАС, імовірно, утримує заручників, щоб не наражати їх на небезпеку, оскільки угрувовання пообіцяло стратити полонених, якщо війська Ізраїлю опиняться поблизу.

За оцінками ЦАХАЛ від травня, у всій центральній частині Гази проживає близько 350 тис. палестинців. Невідомо, скільки з них перебувають у нещодавно евакуйованій зоні.

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