Багато геополітичних подій відбудуться 2 вересня: чи станеться поворот у війні

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов вважає, що 2 вересня може стати днем, коли відбудуться багато подій, що можуть вплинути на перебіг війни.

Геополітичні події, що відбудуться 2 вересня

Видання The Times з посиланням на джерела в уряді Китаю повідомило, що китайський лідер Сі Цзіньпін планує провести 2 вересня тристоронній саміт, присвячений завершенню Другої світової війни.

До участі у ньому запрошені президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін.

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У той же день набудуть чинності нові санкції Європейського Союзу проти Росії.

2 вересня також спливає ультиматум, висунутий Трампом Кремлю – 50 днів для укладення угоди з Києвом.

– Дональд Трамп – це людина, яка звикла бути зіркою. І навряд чи він поїде (в Китай, – Ред.) просто говорити, – зауважив Леонов.

На думку експерта, візит Трампа можливий лише у разі, якщо буде досягнуто реальної домовленості.

– Вочевидь, Трамп може поїхати тільки в тому разі, якщо, наприклад, буде підписано якийсь документ. Зокрема про повне і безумовне припинення вогню чи щось схоже, – припустив він.

Інакше, на думку Леонова, у президента США не буде мотивації для участі в зустрічі, адже він очікує “проривних речей, які поки що не дуже проглядаються”.

Леонов зазначає, що багато аналітиків і американських політиків погоджуються: саме осінь може стати переломною у війні Росії проти України.

Кремль, імовірно, буде готовий до переговорів, адже поки що затягує час у спробах виторгувати вигідні для себе умови.

– Ми сподіваємось, що восени якраз російська економіка покаже таку динаміку, що Росія зрозуміє, що вести війну такої ж інтенсивності ще рік, наприклад, їй буде дуже важко. І це буде спонукати її все ж таки до якихось серйозних розмов, – зазначив він.

За словами експерта, саме осінь може стати тим періодом, коли Москва буде змушена йти на змістовні переговори.

Нагадаємо, військовий аналітик Олександр Мусієнко раніше прогнозував, що пік наступальних дій з боку РФ припаде на літні місяці.

На його думку, якщо Росія не зможе досягти стратегічних цілей на полі бою, переговори про завершення війни можуть початися у листопаді.

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