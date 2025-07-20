Деякі німецькі політики таємно обговорювали з Москвою долю Північного потоку – ЗМІ

Німецькі політики кулуарно обговорювали з Москвою можливість відновлення роботи газопроводу Північний потік-2.

Про це свідчить спільне розслідування німецького журналу Spiegel і російської опозиційної платформи Insider.

Таємні переговори з Росією: що відомо

У Німеччині виявлено мережу впливових осіб, які з 2022 року ведуть неформальні переговори з Росією. Ключовою фігурою цієї мережі є колишній прем’єр-міністр землі Бранденбург та ексголова Соціал-демократичної партії Маттіас Платцек.

Зараз дивляться

Починаючи з кінця 2022-го, він здійснив щонайменше дев’ять поїздок до Москви. Останній візит відбувся в березні 2025 року.

Разом із Платцеком у цих поїздках брали участь:

виконавчий директор Німецько-російського форуму Мартін Гофманн;

член Християнсько-демократичного союзу Рональд Пофалла (колишній керівник відомства канцлера за Меркель);

колишній міністр європейських справ Північного Рейну-Вестфалії Штефан Гольтгофф-Пфертнер;

депутат Бундестагу від СДПН Ральф Штегнер.

Окрім візитів до Москви, німецькі представники провели кілька конфіденційних зустрічей у Баку з представниками Газпрому, зокрема з головою наглядової ради компанії Віктором Зубковим і Сергієм Коліним.

Обговорювали майбутнє компанії Nord Stream 2 AG – власника зупиненого газопроводу Північний потік-2.

Американський слід у відновленні Північного потоку-2

За результатами журналістських розслідувань, Росія намагається залучити США до відновлення газопроводу.

Хоча трубопровід зазнав пошкоджень у 2022-му, одна з його гілок залишилася неушкодженою.

У березні 2024 року президент РФ Володимир Путін заявив, що в разі досягнення домовленості зі США, російський газ знову може постачатися до Європи.

Американський бізнесмен Стівен Лінч нібито висловив бажання викупити Північний потік-2 через швейцарську компанію і перезапустити його вже як американський проєкт.

Варто зазначити, що Лінч раніше довго жив і займався бізнесом у Москві.

Служби безпеки повідомляють, що Кремль може навмисно використовувати американських інвесторів, щоби нормалізувати відносини з Вашингтоном.

Політичні суперечності в Німеччині

У Німеччині ініціативи щодо відновлення Північного потоку-2 спричинили політичні суперечки.

Депутат ХДС Томас Барайс під час весняних коаліційних переговорів заявив, що газопровід під американським контролем може стати частиною майбутньої угоди між Дональдом Трампом і Росією.

Прем’єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер також підтримав ідею переговорів із РФ через газопровід.

Проти виступили представники партії Зелених.

Тодішній міністр економіки Роберт Габек вимагав не допустити повернення газопроводу в експлуатацію.

Уряд Німеччини вирішив запустити процедуру банкрутства Nord Stream 2 AG, щоб юридично унеможливити поновлення діяльності трубопроводу.

Однак 15 квітня 2025 року кредитори проголосували проти банкрутства.

Попри опір Зелених, рішення кредиторів залишає можливість для нових домовленостей.

Поточні санкції ЄС діють лише пів року, та, як припускають джерела, вето Угорщини може створити юридичні шпарини для нових переговорів із Росією щодо газу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.