Китай в червні різко збільшив експорт рідкоземельних магнітів до США в червні

У червні 2025 року Китай більш ніж у сім разів збільшив обсяги експорту рідкоземельних магнітів до Сполучених Штатів порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Після домовленостей між Китаєм та США експорт зріс на 660%

За даними Головного митного управління КНР, у червні до США було експортовано 353 метричні тонни рідкоземельних магнітів – на 660% більше, ніж у травні.

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Раніше поставки різко впали через запроваджені Пекіном обмеження на експорт деяких рідкоземельних товарів у відповідь на американські тарифи.

Китай забезпечує понад 90% світових потреб у рідкоземельних магнітах – ключових компонентах для виробництва електромобілів, вітрових турбін та військової техніки.

У квітні та травні обсяги експорту залишались низькими через затримки з отриманням ліцензій, що призвело до збоїв у глобальному ланцюжку постачання.

Деякі автовиробники за межами Китаю були змушені частково зупинити виробництво.

Загальний експорт Китаю рідкоземельних постійних магнітів у червні становив 3188 тонн – на 157,5% більше, ніж у травні. Водночас це на 38,1% менше порівняно з червнем 2024 року.

Аналітики очікують, що в липні експорт продовжить зростати, оскільки дедалі більше китайських компаній отримують ліцензії.

Втім, за підсумками першої половини 2025 року загальні обсяги експорту рідкоземельних магнітів з Китаю впали на 18,9% – до 22 319 тонн.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що штати підписали з Китаєм торговельну угоду. Однак подробиць угоди, а ні Китай, а ні США не розголошують.

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