Припинення вогню між Ізраїлем і Сирією набуло чинності

Посол США в Туреччині та спецпосланець із сирійських питань Том Баррак оголосив про набуття чинності режиму припинення вогню між Ізраїлем і Сирією. Режим тиші вступив у силу о 17:00 за дамаським часом (збігається з київським).

Про це дипломат повідомив у мережі X.

Режим тиші між Ізраїлем та Сирією

– Ескалацію бойових дій можна стримати лише за умови угоди про призупинення насильства, захист невинних, забезпечення гуманітарного доступу та усунення небезпеки. Станом на 17:00 за часом Дамаска усі сторони домовилися про паузу та припинення бойових дій, – йдеться у заяві Баррака.

Він наголосив, що наступним кроком має стати повний обмін заручниками та утримуваними особами, організація якого нині триває.

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Заява прозвучала після серйозного військового загострення в регіоні. 16 липня Армія оборони Ізраїлю завдала потужного авіаудару по Дамаску. Під обстріл потрапили будівлі Генерального штабу Сирії, Міністерства оборони та президентський палац.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Дамаск отримає “болючі удари” у відповідь на останні події.

Він охарактеризував нову сирійську владу як “замаскованих джихадистів” та пообіцяв не допустити перекидання їхніх сил у південну частину Сирії.

Після декількох днів інтенсивних зіткнень стало відомо, що представники сирійської влади разом із лідерами друзької релігійної меншини дійшли згоди щодо відновлення перемир’я.

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