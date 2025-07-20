Путін готовий до мирного врегулювання, але цілі РФ незмінні – Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський президент Володимир Путін надалі виступає за досягнення мирного врегулювання війни проти України, однак підкреслив, що стратегічні цілі Москви не змінюються.

Цілі Росії у війні незмінні – Пєсков

– Президент Путін неодноразово говорив про своє бажання якнайшвидше перевести українське врегулювання у мирне річище. Це тривалий процес, він вимагає зусиль, і він непростий… Нам головне досягти своїх цілей. Наші цілі зрозумілі, очевидні й вони не змінюються, – сказав Пєсков в інтерв’ю державному телеканалу Россия-1 20 липня.

На початку повномасштабної агресії у лютому 2022 року Путін проголосив так званими завданнями “денацифікацію” та “демілітаризацію” України.

Зараз у Кремлі дедалі частіше говорять про необхідність “усунення першопричин” конфлікту. Серед них називають розширення НАТО на схід і прагнення України до вступу в Альянс.

Зараз дивляться

Президент України Володимир Зеленський 19 липня у вечірньому зверненні висловив готовність до переговорів на рівні лідерів, аби забезпечити тривалий мир.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити нові торговельні обмеження проти Росії, якщо вона не погодиться укласти угоду щодо завершення війни в Україні впродовж наступних 50 днів.

За словами Трампа, він “дуже незадоволений” діями Москви.

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