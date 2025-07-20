У Білому домі занепокоєні поведінкою Нетаньягу – Axios
В адміністрації президента США Дональда Трампа зростає невдоволення діями прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.
Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на шість джерел серед американських посадовців.
США вважають, що Нетаньягу діє імпульсивно та неконтрольовано: що відомо
Зазначається, що, попри досягнуте за посередництва США припинення вогню у Сирії, Вашингтон дедалі більше стурбований діями Нетаньягу в регіоні.
– Бібі поводився як божевільний. Він постійно все бомбить. Це може підірвати те, що намагається зробити Трамп, – заявив один з посадовців Білого дому, використовуючи прізвисько ізраїльського прем’єра.
Інший співрозмовник видання зазначив, що президент США Дональд Трамп навіть телефонував Нетаньягу з вимогою пояснень після обстрілу церкви в Газі.
За словами ще одного чиновника, зростає скептицизм щодо дій Нетаньягу – він “дуже імпульсивний і занадто деструктивний”.
Публічно Трамп поки не коментував ситуацію і не критикував Нетаньягу. Водночас джерела припускають, що незадоволення його адміністрації може посилитися.
Нагадаємо, ізраїльська армія в середу здійснила рідкісний авіаудар у центрі Дамаска, влучивши у штаб-квартиру Міністерства оборони Сирії. Це сталося на тлі ескалації боїв між урядовими військами та збройними формуваннями друзів у місті Ес-Сувейда на півдні країни.