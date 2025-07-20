У Білому домі занепокоєні поведінкою Нетаньягу – Axios

В адміністрації президента США Дональда Трампа зростає невдоволення діями прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на шість джерел серед американських посадовців.

США вважають, що Нетаньягу діє імпульсивно та неконтрольовано: що відомо

Зазначається, що, попри досягнуте за посередництва США припинення вогню у Сирії, Вашингтон дедалі більше стурбований діями Нетаньягу в регіоні.

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– Бібі поводився як божевільний. Він постійно все бомбить. Це може підірвати те, що намагається зробити Трамп, – заявив один з посадовців Білого дому, використовуючи прізвисько ізраїльського прем’єра.

Інший співрозмовник видання зазначив, що президент США Дональд Трамп навіть телефонував Нетаньягу з вимогою пояснень після обстрілу церкви в Газі.

За словами ще одного чиновника, зростає скептицизм щодо дій Нетаньягу – він “дуже імпульсивний і занадто деструктивний”.

Публічно Трамп поки не коментував ситуацію і не критикував Нетаньягу. Водночас джерела припускають, що незадоволення його адміністрації може посилитися.

Нагадаємо, ізраїльська армія в середу здійснила рідкісний авіаудар у центрі Дамаска, влучивши у штаб-квартиру Міністерства оборони Сирії. Це сталося на тлі ескалації боїв між урядовими військами та збройними формуваннями друзів у місті Ес-Сувейда на півдні країни.

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