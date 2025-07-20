Ультиматум Трампа Путіну стане переломним моментом у війні – Кондоліза Райс

Колишня державна секретарка США Кондоліза Райс прокоментувала ультиматум президента Дональда Трампа щодо Росії.

Вона припустила, що він є “переломним моментом” у зусиллях досягнення миру у війні в Україні, яка триває понад три роки, пише The Hill.

Райс підтримала ультиматум Трампа Путіну

– Минулого тижня стався переломний момент, – заявила вона у четвер під час панельної дискусії на форумі з безпеки в Аспені (штат Колорадо).

– Я думаю, найкращою новиною для українського народу є те, що США та Європа нарешті дійшли згоди щодо того, що (президента Росії, – Ред.) Володимира Путіна не зупинити словами, – додала Райс.

Зараз дивляться

На її думку, Путіна “зупинить лише переконання в тому, що він більше не може просунутися далі, що більше не зможе перемагати”.

Її заява пролунала через кілька днів після того, як Трамп заявив, що США запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню з Україною впродовж 50 днів.

Крім того, він допустив запровадження “вторинного” тарифу до 100%, який буде спрямований проти країн, що імпортують нафту й газ з Москви.

– Ми дуже, дуже незадоволені (Росією, – Ред.), і ми запровадимо дуже жорсткі тарифи, якщо впродовж приблизно 50 днів не буде укладено угоду, – заявив Трамп 14 липня під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.

Цей крок став відповіддю на тиск з боку яструбів оборони в Конгресі, зокрема сенаторів Ліндсі Грема (республіканець, Південна Кароліна) та Річарда Блюменталя (демократ, Коннектикут), які раніше подали двопартійний законопроєкт із закликом до жорсткіших санкцій проти уряду Путіна.

Обидва сенатори привітали жорсткіший курс президента щодо Росії.

Росія відчує на собі тиск санкцій

Під час панелі у четвер Райс визнала, що запровадження вторинних санкцій може бути складним з огляду на союзників Росії, таких як Китай і Індія. Однак, за її словами, Кремль усе одно відчує тиск.

– Якщо ви Китай… з економікою, яка не в найкращому стані… або Індія, яка справді не хоче опинитися на хибному боці, можливо, ви почнете замислюватися, чи варта ця знижена ціна на російську нафту того, – сказала вона.

Останніми тижнями Трамп неодноразово висловлював розчарування президентом Росії через відсутність прогресу в мирних переговорах.

Під час передвиборчої кампанії він обіцяв швидко завершити війну, але згодом визнав, що це складніше, ніж він очікував.

У своїх заявах на початку тижня президент пожалівся на труднощі й пригадав успіх США в перемовинах щодо припинення вогню на Близькому Сході та в Африці.

– Єдина (країна, – Ред.), з якою ми ще не змогли домовитися, – це Росія. І я цим незадоволений. І скажу вам: Україна хоче щось зробити, – сказав Трамп журналістам у Білому домі в понеділок. – Там лише розмови, а потім ракети летять у Київ і вбивають 60 людей. Це має припинитися. Це мусить припинитися.

Попри останній ультиматум, Росія не демонструє ознак сповільнення військової операції.

На початку липня адміністрація Трампа погодилася надіслати в Україну більше озброєння, щоб країна могла захищатися від подальших атак.

Це стало відходом від попереднього рішення Пентагону тимчасово призупинити деякі постачання через перегляд військових резервів США.

Також Трамп нещодавно оголосив, що США передадуть Києву зенітно-ракетні комплекси Patriot, а основні витрати на транспортування озброєння візьме на себе НАТО.

У четвер Райс розкритикувала адміністрацію Байдена за надто повільне постачання зброї українським військам після вторгнення Росії у 2022 році.

Вона заявила під час панелі, що якби США надали Києву “все необхідне” на самому початку, коли “росіяни були загнані в глухий кут”, то Україна могла б “однозначно виграти цю війну”.

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