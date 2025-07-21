Дрони атакували станцію Каменоломні Ростовської області РФ: наслідки “бавовни”
Вночі 21 липня дрони атакували залізничну станцію у селищі Каменоломні Ростовської області РФ, через яку країна-агресор перекидає озброєння на війну проти України.
Про це повідомляють російські ЗМІ та губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
Удар по залізничній станції Каменоломні 21 липня
Слюсар стверджує, що безпілотники знищені в Новошахтинську, Шахтах і Новочеркаську, а у селищі Каменоломні Жовтневого сільського району через падіння уламків загорівся дах будівель залізничного вокзалу.
За його словами, з диспетчерського пункту евакуйовано трьох осіб.
І стверджує, що всі пожежі вже ліквідовано.
За даними ЗМІ, ділянка залізниці в районі Каменоломні використовується для перевезення військових вантажів для перекидання в Україну.
Водночас, в РЖД повідомили про затримку 26 поїздів через атаку БпЛА в Ростовській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.