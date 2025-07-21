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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Дрони атакували станцію Каменоломні Ростовської області РФ: наслідки “бавовни”

Атака дронів у Росії
Фото: Факти ICTV

Вночі 21 липня дрони атакували залізничну станцію у селищі Каменоломні Ростовської області РФ, через яку країна-агресор перекидає озброєння на війну проти України.

Про це повідомляють російські ЗМІ та губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Удар по залізничній станції Каменоломні 21 липня

Слюсар стверджує, що безпілотники знищені в Новошахтинську, Шахтах і Новочеркаську, а у селищі Каменоломні Жовтневого сільського району через падіння уламків загорівся дах будівель залізничного вокзалу.

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За його словами, з диспетчерського пункту евакуйовано трьох осіб.

І стверджує, що всі пожежі вже ліквідовано.

За даними ЗМІ, ділянка залізниці в районі Каменоломні використовується для перевезення військових вантажів для перекидання в Україну.

Водночас, в РЖД повідомили про затримку 26 поїздів через атаку БпЛА в Ростовській області.

Каменоломні на карті

Каменоломні на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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