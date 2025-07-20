Філія данської компанії Baltic Control допомагає РФ перевозити зерно з ТОТ

Компанія Балтик Контроль Новороссийск, зареєстрована в Росії, здійснює приймання трюмів і проводить драфт-сюрвей – контроль ваги вантажів – у порту Бердянська, який перебуває під контролем РФ із березня 2022 року.

Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо та KibOrg.

Філія данської компанії допомагає РФ перевозити зерно

Структура, повʼязана з міжнародною компанією Baltic Control, головний офіс якої розташований у Данії, допомагає росіянам у вивезенні зерна через захоплений ними Бердянський морський торговий порт.

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Айті-спеціалістам організації KibOrg вдалося отримати документацію, що має відношення до діяльності окупованого Бердянського порту.

Журналісти з’ясували, що російська філія данської компанії Baltic Control, яка спеціалізується на морській верифікації та інспекції вантажів, бере участь у перевірці зернових вантажів у порту Бердянська, що перебуває під російською окупацією з 2022 року.

Йдеться про підприємство Балтик Контроль Новороссийск, яке, за інформацією журналістів, залучене до процесу вивезення понад 172 тис. тонн зерна.

Директор російської філії Baltic Control підтвердив, що компанія дійсно надає інспекційні послуги у Бердянському порту.

Судноплавна компанія зі Швейцарії працює в РФ

Данське видання Jyllands-Posten написало про діяльність швейцарського судноплавного гіганта Swiss MSC, який, попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, продовжує свою роботу в РФ.

Компанія пояснювала свою діяльність постачанням гуманітарних вантажів, зокрема, продуктів, медикаментів і засобів першої допомоги.

Нині Swiss MSC зводить контейнерний термінал у муніципальному порту данського міста Орхус. У розслідуванні вказується, що компанія планує використовувати термінал у Данії для транзиту вантажів до Росії.

Така перспектива викликала протести з боку данських гігантів вантажних перевезень Maersk та APM Terminals, які вважають це неприйнятним і вже подали позов проти адміністрації порту Орхуса.

Портові чиновники та мерія Орхуса відмовилися від особистих коментарів для Jyllands-Posten. Пресслужба порту обмежилася письмовою заявою.

– Порти та судноплавні компанії є частиною глобальної інфраструктури та ланцюга поставок, який регулюється широким спектром як національних, так і міжнародних правил. Це також стосується чинних санкцій щодо Росії. Ми, звичайно, їх дотримуємося, і ми також очікуємо, що судноплавні та інші компанії в порту та навколо нього робитимуть те саме, – зазначено у відповіді порту Орхус.

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