Німеччина профінансувала далекобійні дрони для ЗСУ: перші поставки — за кілька днів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вже протягом кількох днів Збройні сили України отримають першу партію далекобійної зброї українського виробництва, яка профінансована Берліном.

Про це він сказав під час 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, передає Інтерфакс-Україна.

Німеччина передає Україні далекобійну зброю: перші дрони вже в дорозі

— Ми фінансуємо придбання безпілотників великої дальності українського виробництва, які вже довели ефективність на полі бою, — зазначив Пісторіус.

За словами міністра, ці системи вже успішно знищують російські літаки, дрони та ракети. Окрім того, Німеччина та Велика Британія незабаром нададуть Україні 220 тисяч снарядів калібру 35 мм для зенітних установок Gepard.

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— Це чіткий сигнал Путіну: затягування війни коштуватиме дедалі дорожче, — додав він.

Міністр оборони Німеччини наголосив, що російський президент Володимир Путін не зацікавлений у реальних переговорах і веде цинічну гру.

— Вранці він говорить про мир, а ввечері запускає ракети по мирному населенню. Він вірить, що зможе виграти війну, але він помиляється, — сказав Пісторіус.

У онлайн засіданні, яке відбулося 21 липня під головуванням Великої Британії та Німеччини, беруть участь понад 50 партнерів України. Українську сторону представляють міністр оборони Денис Шмигаль, секретар РНБО Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов.

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