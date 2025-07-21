Німеччина та США близькі до угоди щодо надання Україні Patriot – Bloomberg

Німеччина та Сполучені Штати перебувають на фінальній стадії переговорів про постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot на тлі посилення атак Росії ракетами та дронами.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Угода США та Німеччини щодо ППО Patriot

За наявною інформацією, угода передбачає, що Берлін передасть Києву дві батареї Patriot зі своїх складів, а Вашингтон зобов’язується поповнити ці запаси шляхом передачі обладнання зі стратегічного резерву американського оборонно-промислового комплексу.

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– Разом ми повинні зупинити цю військову машину, об’єднавши сили для підтримки України всіма нашими силами, – наголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час онлайн-зустрічі Контактної групи у форматі Рамштайн 21 липня.

За інформацією джерел, зараз триває фінальне узгодження технічних аспектів домовленості, зокрема щодо строків поповнення німецького арсеналу.

Перемовини є конфіденційними, однак джерела припускають, що офіційне оголошення про досягнення угоди може з’явитися найближчими днями.

Німеччина надала Україні три системи Patriot

Нині Німеччина вже передала Україні три із наявних дванадцяти систем Patriot. Ще дві тимчасово надані Польщі, тож у розпорядженні Бундесверу залишаються лише сім.

У зв’язку з цим Берлін висловив готовність виділити Києву ще комплекси ППО, але лише за умови оперативної компенсації з боку Сполучених Штатів.

Джерела також звернули увагу на важливу зміну в позиції США: Вашингтон повідомив уряд Швейцарії про затримку з виконанням їхнього замовлення на Patriot, що, за оцінками аналітиків, могло дати поштовх до просування переговорів з Берліном.

Очікується, що система, яку мали отримати швейцарці, відрізняється технічною конфігурацією, і для її адаптації знадобиться приблизно вісім місяців.

Цей аспект також стане предметом обговорення між німецькими та американськими представниками протягом поточного тижня.

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