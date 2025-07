Падіння літака на школу в Бангладеш: щонайменше 20 загиблих і понад 170 поранених

Навчальний літак Військово-повітряних сил Бангладеш зазнав катастрофи сьогодні після обіду в Дацці – столиці країни.

За офіційними даними, літак впав на будівлю школи Milestone School and College та загорівся. Загинули щонайменше 20 людей, у тому числі пілот, 171 отримали поранення.

Більшість постраждалих були учнями школи. За словами представників влади, 171 учня вдалося врятувати з палаючої двоповерхової будівлі. Багато отримали поранення та опіки. Постраждалих евакуювали гелікоптерами.

Навчальний літак F-7 BGI китайського виробництва стикнувся з “технічною несправністю” всього за кілька хвилин після зльоту о 13:06 за місцевим часом.

A Bangladesh Air Force training aircraft crashed into the campus of Milestone School and College in the capital, Dhaka, shortly after takeoff on Monday, killing at least 19 people, including the pilot, and injuring more than 100, officials said. Students were attending classes at… pic.twitter.com/xDnIUsOGh7

