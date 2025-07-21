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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Падіння літака на школу в Бангладеш: щонайменше 20 загиблих і понад 170 поранених

авіакатастрофа в Бангладеш
Фото: Getty Images

Навчальний літак Військово-повітряних сил Бангладеш зазнав катастрофи сьогодні після обіду в Дацці – столиці країни.

За офіційними даними, літак впав на будівлю школи Milestone School and College та загорівся. Загинули щонайменше 20 людей, у тому числі пілот, 171 отримали поранення.

Авіакатастрофа літака у Бангладеш: що відомо

Більшість постраждалих були учнями школи. За словами представників влади, 171 учня вдалося врятувати з палаючої двоповерхової будівлі. Багато отримали поранення та опіки. Постраждалих евакуювали гелікоптерами.

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Навчальний літак F-7 BGI китайського виробництва стикнувся з “технічною несправністю” всього за кілька хвилин після зльоту о 13:06 за місцевим часом.

За словами представників Збройних сил, пілот намагався спрямувати літак у менш населений район, однак не зміг уникнути падіння на територію школи.

Учні розповідають, що під час заняття будівля почала сильно тремтіти, після чого пролунав потужний вибух. Діти в паніці тікали з класів.

Школа Milestone School and College розташована в районі Уттара в Дацці, приблизно за 11 кілометрів від авіабази імені А.К. Хандакера. Це густонаселений район, поряд із яким знаходиться станція метро, торгові заклади та житлові будинки.

 – Пілот літака, лейтенант Мохаммед Токір Іслам, зробив усе можливе, щоб відвернути літак від щільно забудованих територій та спрямувати його в менш заселену місцевість, – йдеться у заяві військових.

Причини катастрофи наразі розслідуються.

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Джерело: ВВС, AP, CNN

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