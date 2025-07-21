Падіння літака на школу в Бангладеш: щонайменше 20 загиблих і понад 170 поранених

Навчальний літак Військово-повітряних сил Бангладеш зазнав катастрофи сьогодні після обіду в Дацці – столиці країни.

За офіційними даними, літак впав на будівлю школи Milestone School and College та загорівся. Загинули щонайменше 20 людей, у тому числі пілот, 171 отримали поранення.

Авіакатастрофа літака у Бангладеш: що відомо

Більшість постраждалих були учнями школи. За словами представників влади, 171 учня вдалося врятувати з палаючої двоповерхової будівлі. Багато отримали поранення та опіки. Постраждалих евакуювали гелікоптерами.

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Навчальний літак F-7 BGI китайського виробництва стикнувся з “технічною несправністю” всього за кілька хвилин після зльоту о 13:06 за місцевим часом.

A Bangladesh Air Force training aircraft crashed into the campus of Milestone School and College in the capital, Dhaka, shortly after takeoff on Monday, killing at least 19 people, including the pilot, and injuring more than 100, officials said. Students were attending classes at… pic.twitter.com/xDnIUsOGh7 — CBS News (@CBSNews) July 21, 2025

За словами представників Збройних сил, пілот намагався спрямувати літак у менш населений район, однак не зміг уникнути падіння на територію школи.

Учні розповідають, що під час заняття будівля почала сильно тремтіти, після чого пролунав потужний вибух. Діти в паніці тікали з класів.

Школа Milestone School and College розташована в районі Уттара в Дацці, приблизно за 11 кілометрів від авіабази імені А.К. Хандакера. Це густонаселений район, поряд із яким знаходиться станція метро, торгові заклади та житлові будинки.

– Пілот літака, лейтенант Мохаммед Токір Іслам, зробив усе можливе, щоб відвернути літак від щільно забудованих територій та спрямувати його в менш заселену місцевість, – йдеться у заяві військових.

Причини катастрофи наразі розслідуються.

Джерело : ВВС, AP, CNN

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