Вторинні мита Трампа проти РФ: Бессент закликав Європу доєднатися

Якщо Білий дім запровадить вторинні мита щодо РФ, країни Європи повинні зробити те саме. Про це 21 липня заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю для CNBC.

Бессент закликав ЄС долучитися до мит проти РФ

Очільник Мінфіну США висловив упевненість, що вторинні мита стануть ефективним інструментом тиску на Росію, і закликав європейських союзників долучитися до такого кроку, якщо він буде реалізований у Вашингтоні.

– Будь-яка країна, що закуповує російську нафту, яка перебуває під санкціями, буде (у разі введення мит, – Ред.) обкладатися вторинними митами в розмірі до 100%. (…) Я б закликав наших європейських партнерів (…) наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці мита, – сказав посадовець.

Бессент повідомив, що однією з тем подальших переговорів між США і Китаєм, найімовірніше, стане імпорт Пекіном нафти з Росії та Ірану.

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За його словами, це може стати ознакою того, що фокус у діалозі зміщується з економічного напрямку на питання національної безпеки.

– Торгівля (між США і Китаєм, – Ред.) перебуває в хорошому стані. І я думаю, що тепер ми можемо почати обговорювати інші речі. На жаль, китайці є дуже великими покупцями іранської нафти, на яку накладено санкції, і російської нафти, на яку накладено санкції, – тож ми могли б почати обговорювати це, – сказав Бессент.

Вторинні мита проти Росії

Ідею 100% мит напередодні також озвучив президент США Дональд Трамп. 14 липня він попередив, що якщо Росія не піде на укладення мирної угоди з Україною протягом 50 днів, проти неї буде введено максимально жорсткі обмеження.

– Ми дуже, дуже незадоволені ними (росіянами, – Ред.). Ми введемо дуже жорсткі мита, якщо не буде угоди протягом 50 днів – мита приблизно в 100%. Ви можете назвати їх вторинними митами, ви знаєте, що це означає, – сказав американський президент.

У Білому домі згодом роз’яснили позицію глави держави, наголосивши, що йдеться як про 100% мита на продукцію з Росії, так і про санкції щодо тих країн, які продовжують купувати російську нафту, якщо мирна угода не буде досягнута у визначений термін.

– Президент чітко дав зрозуміти: якщо протягом 50 днів не буде досягнуто припинення вогню або мирної угоди, і Кремль не погодиться на завершення бойових дій, тоді на Росію очікують дуже високі тарифи та вторинні санкції, – зазначила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

14 липня Трамп заявив, що “дуже незадоволений” Росією, і пригрозив 100% митами, якщо за 50 днів мирної угоди з Україною не буде досягнуто.

– Ми дуже, дуже незадоволені ними (росіянами, – Ред). Ми введемо дуже жорсткі мита, якщо не буде угоди протягом 50 днів – мита приблизно в 100%. Ви можете назвати їх вторинними митами, ви знаєте, що це означає, – сказав Трамп.

У його адміністрації уточнили, що йдеться про введення 100% мит на російські товари та про вторинні санкції щодо країн, які купують нафту в Росії, якщо угоду не буде укладено протягом 50 днів.

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