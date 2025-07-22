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Марина Мелехова, редактор стрічки
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1,3 тис. БпЛА: Латвія передала Україні чергову партію дронів

Дрони
Фото: Генштаб ЗСУ

Латвія передала Україні чергову партію дронів — цього разу 1,3 тис. БпЛА.

Про це повідомив міністр оборони країни Андріс Спрудс на платформі X.

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— Наступні 1 300 дронів, вироблених у Латвії, вже в дорозі до України. Після цієї поставки цього року українцям буде доставлено 12 тис. дронів вартістю понад 17 млн євро, — написав Спрудс.

Зауважимо, що Латвія є активним учасником коаліції дронів, яку очолює Україна разом із Великою Британією.

Країна також бере активну участь у інших оборонних ініціативах, зокрема в європейській програмі з розмінування українських територій та у спільних навчальних місіях для українських військових.

Крім того, у травні 2025 року Київ і Рига домовилися про розвиток двостороннього виробництва компонентів для БпЛА на базі українських підприємств.

Також тривають переговори щодо обміну технологіями та створення сервісних центрів з ремонту дронів поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, що нещодавно Латвія передала Україні першу партію бронетранспортерів Patria.

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