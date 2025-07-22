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Вікторія Яснопольська, журналістка
2 хв.

Літак ВПС Бундесверу здійснив аварійну посадку в Лейпцигу: що стало причиною

аварійна посадка літака бундесвера
Фото: Pixabay

Літак ВПС Бундесверу був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Лейпциг/Галле. На борту перебувала міністр юстиції Німеччини Стефані Хубіг.

Аварійне приземлення літака Бундесверу: що відомо

За словами представника ВПС, за десять хвилин польоту пілот отримав попереджувальний сигнал і попрямував у зазначений аеропорт Лейпцига.

Інформація про помилку, що призвела до інциденту, все ще розслідується.

Зараз дивляться

Літак Airbus A319 прямував із Берліна на свою базу в Кельні, коли незабаром після зльоту в кабіні пілотів з’явилося попереджувальне повідомлення.

Пілот ухвалив рішення здійснити екстрену посадку в аеропорту Лейпциг/Галле.

Повідомляється, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пожежники і рятувальники чергували в аеропорту, як і передбачається в подібних випадках.

У вівторок, 22 липня, Airbus завдовжки близько 34 метрів усе ще стояв на злітно-посадковій смузі аеропорту Галле/Лейпциг. Його оглянуть технічні фахівці.

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Джерело: Bild

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