Літак ВПС Бундесверу здійснив аварійну посадку в Лейпцигу: що стало причиною

Літак ВПС Бундесверу був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Лейпциг/Галле. На борту перебувала міністр юстиції Німеччини Стефані Хубіг.

Аварійне приземлення літака Бундесверу: що відомо

За словами представника ВПС, за десять хвилин польоту пілот отримав попереджувальний сигнал і попрямував у зазначений аеропорт Лейпцига.

Інформація про помилку, що призвела до інциденту, все ще розслідується.

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Літак Airbus A319 прямував із Берліна на свою базу в Кельні, коли незабаром після зльоту в кабіні пілотів з’явилося попереджувальне повідомлення.

Пілот ухвалив рішення здійснити екстрену посадку в аеропорту Лейпциг/Галле.

Повідомляється, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пожежники і рятувальники чергували в аеропорту, як і передбачається в подібних випадках.

У вівторок, 22 липня, Airbus завдовжки близько 34 метрів усе ще стояв на злітно-посадковій смузі аеропорту Галле/Лейпциг. Його оглянуть технічні фахівці.

Джерело : Bild

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