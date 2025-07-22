Трамп не виключив візит до Китаю “у недалекому майбутньому”
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує відвідати Китай у недалекому майбутньому, однак не уточнив, чи йдеться про можливу участь у заходах до річниці Другої світової війни у вересні, де також очікується присутність президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє CNN.
Дональд Трамп планує поїздку до Китаю: що відомо
— У нас багато можливих зустрічей, — сказав Трамп, відповідаючи на запитання про потенційний саміт із Путіним під час китайського візиту.
За словами Трампа, рішення про візит буде ухвалено найближчим часом.
— Президент Сі запросив мене до Китаю, і, ймовірно, ми це реалізуємо в недалекому майбутньому. Це трохи згодом, але вже не так далеко, — додав він.
Серед можливих нагод для такого візиту — урочистості 3 вересня з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни, або ж щорічний саміт АТЕС, який цього року відбудеться наприкінці жовтня у Південній Кореї.
Під час спільної заяви у Білому домі разом із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим, Трамп також зазначив, що закликає Філіппіни підтримувати міцні відносини як із Вашингтоном, так і з Пекіном.
— Я не проти, якщо він (Маркос) матиме добрі стосунки з Китаєм, — підкреслив Трамп.