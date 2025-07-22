Трамп оприлюднив 230 тис. файлів у справі Мартіна Лютера Кінга

Адміністрація Трампа розсекретила масштабний архів документів у справі вбивства Мартіна Лютера Кінга, яке сталося у квітні 1968 року.

Про це повідомляє The Washington Post.

Що містять розсекречені документи

Файли містять збірку документів ФБР, а також новинних вирізок, зібраних протягом десятиліть, загальна кількість яких складає близько 230 тис. шт.

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Серед матеріалів – звіти, написані для повторного розслідування справи в 1976 році ФБР та в 1979 році Спеціальним комітетом Палати представників з питань убивств.

Водночас видання зауважує, що викладені файли не розкривають жодної нової інформації про стеження ФБР за Мартіном Лютером Кінгом.

Документи також не проливають світло на питання, чи працювали федерали із засудженим убивцею Джеймсом Ерлом Реєм, як стверджували деякі дослідники й родина Кінгів.

Оприлюднення документів відбувається на тлі вимог демократів і деяких республіканців розкрити інший масив документів, пов’язаних із розслідуванням справи Джеффрі Епштейна.

Хто такий Мартін Лютер Кінг та обставини його вбивства

Мартін Лютер Кінг-молодший (1929–1968) — американський баптистський пастор, лідер руху за громадянські права афроамериканців у США.

Він виступав за ненасильницький опір расовій дискримінації та став символом боротьби за рівноправ’я.

Його найвідоміша промова — I Have a Dream (У мене є мрія), виголошена під час Маршу на Вашингтон у 1963 році.

За свою діяльність він отримав Нобелівську премію миру у 1964 році.

4 квітня 1968 року Кінга застрелили на балконі готелю Lorraine Motel у Мемфісі, штат Теннессі.

Обвинуваченим став Джеймс Ерл Рей, якого заарештували у Лондоні та екстрадували до США.

Він визнав себе винним у вбивстві, але згодом відкликав зізнання й стверджував, що став “цапом-відбувайлом”.

З того часу справа викликає суперечки щодо того, чи був Рей єдиним винуватцем.

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