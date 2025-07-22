Трамп вирішив вивести США з ЮНЕСКО: за що Білий дім критикує установу

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід Сполучених Штатів з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

У Білому домі пояснили, що причиною стали “антиамериканські й антиізраїльські настрої” в організації, а також інші чинники.

Трамп виводить США з ЮНЕСКО – що відомо

Ще у лютому Дональд Трамп ініціював 90-денний перегляд участі США в організації з акцентом на можливі прояви антисемітизму та упередженості щодо Ізраїлю.

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За результатами перевірки, адміністрація назвала політику різноманіття, рівності та інклюзії ЮНЕСКО “надмірно агресивною”, а також висловила занепокоєння проросійськими й прокитайськими тенденціями в організації.

– Президент Трамп вирішив вивести Сполучені Штати з ЮНЕСКО – організації, яка підтримує ідеологічно забарвлені культурні та соціальні програми, що повністю суперечать здоровому глузду й політиці, яку обрали американці в листопаді минулого року, – заявила заступниця речника Білого дому Анна Келлі.

Серед прикладів такої діяльності названо “антирасистський інструментарій” ЮНЕСКО 2023 року, який, на думку адміністрації, нав’язує ідеологізовану модель боротьби з расизмом і соціальної справедливості.

Також у Білому домі розкритикували ініціативи, спрямовані на зміну “шкідливих гендерних норм”, зокрема дослідження про використання відеоігор для просування гендерної рівності.

Критика ЮНЕСКО через Палестину і Китай

Крім усього, адміністрацію президента США обурило рішення ЮНЕСКО визнавати єврейські святині частиною палестинської спадщини. Також Вашингтон критикує використання формулювання “окупація Палестини” та засудження воєнних дій Ізраїлю без згадки про злочини ХАМАСу.

Серед інших претензій – вплив Китаю. Пекін є другим за розміром донором ЮНЕСКО, а громадяни КНР, зокрема заступник генерального директора Сін Цюй, обіймають ключові посади. У Білому домі вважають, що Китай використовує організацію для просування вигідних собі стандартів і применшення уваги до утисків меншин, зокрема уйгурів.

Це вже не перше рішення Трампа щодо ЮНЕСКО. У 2017 році він також вивів США з організації через звинувачення в упередженості до Ізраїлю.

Повернення відбулося у 2023-му за президента Джо Байдена, який наголошував на необхідності протидії зростальному впливу Китаю. Тоді ж адміністрація Байдена пообіцяла виплатити понад $600 млн заборгованості, що накопичилася після припинення фінансування у 2011 році через вступ Палестини до ЮНЕСКО.

Джерело : New York Post

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