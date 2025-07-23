Дрони атакували Новочеркаськ Ростовської області РФ: що відомо

Уночі 23 липня в Новочеркаську Ростовської області РФ лунали вибухи – місцеві жителі кажуть про атаку дронів на залізничний вокзал і ДРЕС.

Атака дронів на Новочеркаськ: наслідки

Російські ЗМІ публікують численні кадри звуків дронів і вибухів нібито в районі залізничного вокзалу в Новочеркаську Ростовської області та місцевої ДРЕС (державна районна електростанція).

Очевидці також повідомляють, що після атаки БпЛА перекрито рух на залізничному переїзді, утворився затор.

Зараз дивляться

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку дронів на Новочеркаськ, Шахти, М’ясниківський, Родіоново-Несветайський і Аксайський райони.

Він стверджує, що в Новочеркаську поранено трьох людей. Також, за його словами, у різних частинах міста через падіння уламків сталося загоряння, пошкоджено чотири автомобілі.

Напередодні у Ростовській області РФ скаржилися на вибухи в районі військового аеродрому Міллерово, звідки країна-агресор часто запускає ударні дрони у бік України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 246-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.