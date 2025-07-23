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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Дрони атакували Новочеркаськ Ростовської області РФ: що відомо

Атака дронів на Росію
Фото: Факти ICTV

Уночі 23 липня в Новочеркаську Ростовської області РФ лунали вибухи – місцеві жителі кажуть про атаку дронів на залізничний вокзал і ДРЕС.

Атака дронів на Новочеркаськ: наслідки

Російські ЗМІ публікують численні кадри звуків дронів і вибухів нібито в районі залізничного вокзалу в Новочеркаську Ростовської області та місцевої ДРЕС (державна районна електростанція).

Очевидці також повідомляють, що після атаки БпЛА перекрито рух на залізничному переїзді, утворився затор.

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Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку дронів на Новочеркаськ, Шахти, М’ясниківський, Родіоново-Несветайський і Аксайський райони.

Він стверджує, що в Новочеркаську поранено трьох людей. Також, за його словами, у різних частинах міста через падіння уламків сталося загоряння, пошкоджено чотири автомобілі.

Новочеркаськ Ростовської області РФ на карті

Фото: Google Maps

Напередодні у Ростовській області РФ скаржилися на вибухи в районі військового аеродрому Міллерово, звідки країна-агресор часто запускає ударні дрони у бік України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 246-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Атака дронів на Росію

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