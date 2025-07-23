Незалежність НАБУ і САП – умова допомоги Україні та її вступу до ЄС – Домбровскіс

Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс наголосив, що незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП критично важлива для подальшої підтримки України з боку ЄС.

Про це Домбровскіс повідомив виданню Financial Times.

Єврокомісар Домбровскіс зробив заяву щодо НАБУ і САП

Домбровскіс відповідає в Брюсселі відповідає за фінансову допомогу Україні. Він зазначив, що НАБУ та САП є ключовими інституціями у проведенні реформ в Україні.

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– НАБУ і САП мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості, – зазначив єврокомісар.

Він підкреслив, що фінансова підтримка, яку Україна отримує від Євросоюзу, тісно пов’язана з успішністю реформ, зокрема у сфері юстиції та прозорості державного управління.

– Наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ (та) демократичних урядів, – наголосив Домбровскіс.

Єврокомісар зауважив, що ті самі вимоги стосуються і процесу наближення України до членства в Євросоюзі.

– Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією, – додав він.

Схожі заяви пролунали й з боку окремих європейських держав.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підкреслив, що підтримка України не означає автоматичного схвалення будь-яких дій української влади. За його словами, Прага уважно стежить за розвитком подій.

Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль звернувся до українського керівництва з закликом не зупинятися у боротьбі з корупцією. Він наголосив на важливості послідовних дій у проведенні реформ.

Підпорядкування діяльності НАБУ і САП генпрокурору

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414, що передбачає підпорядкування діяльності НАБУ та САП генеральному прокурору.

Згідно з законом, генпрокурор отримає повноваження давати обов’язкові вказівки детективам НАБУ, змінювати підслідність справ, закривати провадження за вимогою сторони захисту, а також підписувати підозри щодо топпосадовців.

Закон №12414 уже підписаний президентом Володимиром Зеленським і набрав чинності 23 липня після публікації в офіційному виданні Голос України.

Ввечері 22 липня у кількох великих містах – Києві, Львові, Одесі та Дніпрі – відбулися протести, проти підписання закону.

Учасники акцій закликали президента ветувати закон.

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