Трамп підписав торговельну угоду з Японією: ринки відреагували

Президент США Дональд Трамп уклав нову торговельну угоду з Японією, яка передбачає зниження тарифів на імпорт автомобілів з 25% до 15% та скасування запланованих мит на інші японські товари.

Трамп підписав торговельну угоду з Японією

В обмін Токіо надасть Сполученим Штатам інвестиційний та кредитний пакет на суму 550 мільярдів доларів.

– Я щойно підписав найбільшу торговельну угоду в історії з Японією. Це дуже захопливий час для Сполучених Штатів Америки, і особливо через те, що ми й надалі матимемо чудові стосунки з країною Японія,– заявив Трамп на платформі Truth Social.

Це найбільша угода з моменту запровадження глобальних тарифів у квітні та одна з ключових ініціатив адміністрації Трампа у сфері зовнішньоекономічної політики.

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Реакція на торговельну угоду та її наслідки

Після оголошення про угоду японський фондовий індекс Nikkei виріс більш ніж на 3%, досягнувши річного максимуму.

Акції Toyota зросли на понад 14%, а Honda – майже на 12%.

Оптимізм перекинувся й на фінансові ринки Південної Кореї. Інвестори очікують аналогічну домовленість з Сеулом.

Пакет інвестицій, що супроводжує угоду, передбачає урядові позики та гарантії для підтримки японських компаній у створенні сталих ланцюгів постачання у стратегічних галузях, зокрема у фармацевтиці та напівпровідниках.

Також, за даними представників адміністрації Трампа, Японія збільшить закупівлі американської сільськогосподарської продукції, зокрема рису.

Японський політик Ішіба підтвердив ці наміри, зазначивши, що угода не завдала шкоди агросектору Японії.

Ішіба назвав домовленість “найнижчим показником серед країн, які мають профіцит торговельного балансу зі США”.

Критика з боку американського автопрому

Попри позитивну реакцію фінансових ринків, американські автовиробники розкритикували домовленість.

Вони висловили занепокоєння тим, що угода знижує тарифи для японських автомобілів, але не передбачає змін для імпорту з Канади та Мексики, де діють мита на рівні 25%.

– Будь-яка угода, яка передбачає нижчий тариф на імпорт з Японії практично без американського вмісту, ніж тариф, що накладається на автомобілі північноамериканського виробництва з високим американським вмістом, є поганою угодою для американської промисловості та американських автомобільних працівників, – заявив Метт Блант, голова Американської ради з автомобільної політики.

У 2024 році США імпортували японських автомобілів і запчастин на понад 55 мільярдів доларів, водночас американський експорт до Японії в цій сфері становив трохи більше 2 мільярдів.

Японія є п’ятим найбільшим торговим партнером США, а її профіцит у двосторонній торгівлі сягнув майже 70 мільярдів доларів.

Трамп також оголосив про укладення окремої торговельної угоди з Філіппінами, що передбачає 19% на імпорт із цієї країни та нульові мита на американські товари.

Джерело : Reuters

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