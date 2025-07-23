У Новочеркаську атаковано залізничний вузол, через який РФ перекидає зброю – ЦПД

У Новочеркаську Ростовської області 23 липня дрони атакували залізничну інфраструктуру, яка використовується ворогом для перекидання техніки та озброєння на фронт.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Удар по залізничному вузлу у Новочеркаську

За його словами, цей логістичний вузол з’єднує стратегічні напрямки: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград та Каменськ-Шахтинський.

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– Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною, – уточнив Коваленко.

Також, як зауважив керівник ЦПД, у Новочеркаську зафіксовано функціонування логістичних підрозділів 1061 центру МТЗ Південного військового округу РФ – це структура, що відповідає за розподіл озброєння, пального та боєкомплекту.

– Вузли на зразок Новочеркаська – це артерії, якими живиться воєнна машина Росії. Без них постачання на фронт зупиняється, – додав він.

Раніше російські ЗМІ повідомлляи про вибухи у Новочеркаську Ростовської області РФ через атаку дронів на залізничний вокзал і ДРЕС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 246-ту добу.

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