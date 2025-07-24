Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Китай має змусити РФ сісти за стіл переговорів – президентка Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Ставлення Китаю до ведення Росією повномасштабної війни проти України матиме безпосередній вплив і визначатиме майбутнє відносин між Європейським Союзом і КНР.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками саміту ЄС – Китай під час брифінгу в Пекіні.

Як ставлення Китаю до війни вплине на відносини з ЄС

– Як дві найбільші світові потуги, ЄС і Китай несуть спільну відповідальність за дотримання міжнародних норм, правил та поваги до інституцій. Саме тому ми порушуємо критичне питання підтримки Китаєм агресивної війни Росії проти України, – стверджує вона.

Як пояснила Урсула фон дер Ляєн, найбільша з часів завершення Другої світової війна на Європейському континенті має прямий вплив на безпеку і стабільність Європейського Союзу.

Зараз дивляться

Тому представники ЄС на зустрічах з лідерами Китаю висловили свої очікування, що КНР врахує ці занепокоєння, наголосила вона.

Крім цього, в ЄС очікують, що Китай використає свій вплив для примусу Росії на пропозицію щодо припинення вогню, початку реальних мирних переговорів та завершенню кровопролиттю, сказала Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила, що визначальним фактором для подальших відносин стане те, як Китай продовжуватиме взаємодіяти з війною російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також
Трамп не виключив візит до Китаю “у недалекому майбутньому”
Дональд Трамп планує поїздку до Китаю у недалекому майбутньому

Джерело: Укрінформ

Пов'язані теми:

ЄврокомісіяЄвропейський СоюзВійна в УкраїніКитайУрсула фон дер Ляєн
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь