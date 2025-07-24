Китай має змусити РФ сісти за стіл переговорів – президентка Єврокомісії

Ставлення Китаю до ведення Росією повномасштабної війни проти України матиме безпосередній вплив і визначатиме майбутнє відносин між Європейським Союзом і КНР.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками саміту ЄС – Китай під час брифінгу в Пекіні.

Як ставлення Китаю до війни вплине на відносини з ЄС

– Як дві найбільші світові потуги, ЄС і Китай несуть спільну відповідальність за дотримання міжнародних норм, правил та поваги до інституцій. Саме тому ми порушуємо критичне питання підтримки Китаєм агресивної війни Росії проти України, – стверджує вона.

Як пояснила Урсула фон дер Ляєн, найбільша з часів завершення Другої світової війна на Європейському континенті має прямий вплив на безпеку і стабільність Європейського Союзу.

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Тому представники ЄС на зустрічах з лідерами Китаю висловили свої очікування, що КНР врахує ці занепокоєння, наголосила вона.

Крім цього, в ЄС очікують, що Китай використає свій вплив для примусу Росії на пропозицію щодо припинення вогню, початку реальних мирних переговорів та завершенню кровопролиттю, сказала Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила, що визначальним фактором для подальших відносин стане те, як Китай продовжуватиме взаємодіяти з війною російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело : Укрінформ

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