Трамп анонсував мита від 15% до 50% для більшості країн

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що встановить базову ставку імпортного мита не нижче за 15% із 1 серпня 2025 року. Це свідчить про підвищення мінімального порогу для нових мит.

Про це пише агентство Bloomberg, яке цитує американського президента.

Трамп про базові ставки мит

– Ми будемо мати прямий, простий тариф у розмірі від 15% до 50%. У кількох випадках – буде 50%, тому що ми не дуже добре ладнаємо з цими країнами, – заявив Трамп у середу на саміті з ШІ у Вашингтоні.

Дональд Трамп дав зрозуміти, що не розглядає тарифи нижчі за 15% у межах підготовки так званих взаємних тарифних ставок до дедлайну 1 серпня, що вказує на підвищення мінімального порогу для запровадження нових мит.

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Коментар президента США став ще одним кроком у кампанії із запровадження мит майже на весь імпорт до США та свідчить про наміри Трампа ще жорсткіше оподатковувати товари з країн, які не мають чинних торговельних угод із Вашингтоном.

Раніше цього місяця Трамп заявив, що понад 150 країн отримають листа з інформацією про митний тариф, який, “ймовірно, становитиме 10 або 15 %, ми ще не вирішили”.

Зокрема, він повідомив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС і Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Міністр торгівлі Говард Лутнік заявляв CBS News, що малі країни, зокрема “країни Латинської Америки, Карибського басейну, багато країн Африки”, матимуть базову ставку мита 10%.

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