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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Ердоган хоче організувати зустріч Путіна та Трампа у Стамбулі для переговорів щодо України

Ердоган та Путін
Фото: Getty Images

Цього тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір з ателефонувати президенту США Дональду Трампу та російському диктатору Володимиру Путіну, щоб домовитися про проведення зустрічі щодо України у Стамбулі.

Ердоган запропонує Путіну і Трампу зустріч у Стамбулі щодо України

Як повідомляє видання Hurriyet, Ердоган нагадав, що цього тижня вже відбулися переговори між командами України та Росії в палаці Чираган.

Водночас делегація з України зустрілася з представниками Росії в Анкарі перед початком переговорів, сказав президент Туреччини.

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Як зазначив Ердоган, він провів телефонну розмову з Путіним, під час якої попросив нібито підтримки у кремлівського диктатора.

– Можливо, цього тижня знову проведемо переговори з Путіним і Трампом, щоб спробувати зібрати цих лідерів у Стамбулі, – стверджує Ердоган.

У середу, 23 липня, відбувся третій раунд переговорів між представниками України та Росії.

Як розповів секретар РНБО Рустем Умєров, Україна запропонувала Росії до кінця серпня провести зустріч на рівні лідерів.

Згідно з цією пропозицією, до переговорів будуть залучені президенти США Дональд Трамп і Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, крім президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Варто зазначити, що російська сторона заявила, що до зустрічі на рівні лідерів необхідно ретельно підготуватися. Водночас не було конкретної відповіді з боку РФ на пропозицію України.

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