Посли G7 підтримали зобов’язання Зеленського щодо НАБУ і САП – заява
Посли країн Групи семи (G7) підтримали зобов’язання президента України Володимира Зеленського відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП.
Посли G7 про відновлення незалежності НАБУ і САП
У заяві послів G7 йдеться, що вони надалі уважно стежитимуть за розвитком ситуації щодо НАБУ і САП.
– Прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою суспільства, передумовою інтеграції України до ЄС та ключовим для бізнес-клімату, – зазначили посли держав G7.
Як пояснюється у заяві, посли надалі чекають на швидке ухвалення законопроєкту Верховною Радою, щоб повернути незалежність антикорупційних органів.
Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив текст законопроєкту, який має забезпечити реальне зміцнення системи правопорядку в Україні.
За його словами, документ передбачає збереження незалежності антикорупційних органів та гарантує захист правоохоронної системи від будь-якого російського впливу чи втручання.
Розгляд цього законопроєкту запланований на 31 липня у Верховній Раді.
Факти ICTV публікували експертний розбір про те, що означає законопроєкт №13533 для незалежності САП і НАБУ, які пункти передбачає документ, що зміниться та на які моменти варто звернути увагу.