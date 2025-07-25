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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Посли G7 підтримали зобов’язання Зеленського щодо НАБУ і САП – заява

Посли G7 підтримали зобов’язання Зеленського щодо незалежності НАБУ і САП
Фото: Getty Images

Посли країн Групи семи (G7) підтримали зобов’язання президента України Володимира Зеленського відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП.

Посли G7 про відновлення незалежності НАБУ і САП

У заяві послів G7 йдеться, що вони надалі уважно стежитимуть за розвитком ситуації щодо НАБУ і САП.

– Прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою суспільства, передумовою інтеграції України до ЄС та ключовим для бізнес-клімату, – зазначили посли держав G7.

Як пояснюється у заяві, посли надалі чекають на швидке ухвалення законопроєкту Верховною Радою, щоб повернути незалежність антикорупційних органів.

Зараз дивляться

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив текст законопроєкту, який має забезпечити реальне зміцнення системи правопорядку в Україні.

За його словами, документ передбачає збереження незалежності антикорупційних органів та гарантує захист правоохоронної системи від будь-якого російського впливу чи втручання.

Розгляд цього законопроєкту запланований на 31 липня у Верховній Раді.

Факти ICTV публікували експертний розбір про те, що означає законопроєкт №13533 для незалежності САП і НАБУ, які пункти передбачає документ, що зміниться та на які моменти варто звернути увагу.

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