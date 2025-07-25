Прем’єр Канади звинуватив Ізраїль у порушенні міжнародного права

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні звинуватив Ізраїль у порушенні міжнародного права через блокування гуманітарної допомоги до Гази.

Про це повідомив Карні у соцмережі Х.

Канада критикує гуманітарну блокаду Гази

Карні заявив, що ізраїльський контроль за розповсюдженням гуманітарної допомоги має бути замінений на широке її надання під проводом міжнародних організацій.

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За його словами, багато міжнародних організацій мають значні запаси оплаченої Канадою допомоги, але не можуть доставити її голодним цивільним через ізраїльські обмеження.

Глава канадського уряду засудив неспроможність Ізраїлю запобігти швидкому погіршенню гуманітарної ситуації в Газі.

Він наголосив, що блокування доставки життєво необхідної допомоги цивільному населенню є порушенням норм міжнародного права.

— Канада закликає усі сторони щиро погодитися на негайне перемир’я. Ми повторюємо свій заклик до ХАМАСу негайно звільнити усіх заручників й до уряду Ізраїлю – поважати територіальну цілісність Західного Берегу та Гази, – наголосив Карні.

Раніше стало відомо, що армія оборони Ізраїлю вперше з початку війни розпочинає наземну операцію в Дейр-аль-Балах у центральній частині Гази.

ЦАХАЛ видав попередження про евакуацію для жителів району, де раніше не проводилися наземні операції.

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