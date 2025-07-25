США запровадили нові санкції проти КНДР: хто у списку
Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти північнокорейських фігурантів за порушення фінансових обмежень.
Про це йдеться у заяві опублікованій у міністерстві Сполучених Штатів.
Нові санкції США проти КНДР: що відомо
Санкції США проти КНДР набули чинності у четвер, 24 липня.
Їх запровадили щодо північнокорейської компанії Korea Sobaeksu Trading Company і трьох її співробітників – Кім Се Уна, Джо Кьонг Хуна і Мьонг Чол Міна.
Зазначається, що вони брали участь в обході санкцій США та ООН.
За інформацією американського Мінфіну, фігуранти справи реалізовували таємні фінансові операції в інтересах уряду КНДР, зокрема використовуючи шахрайські схеми за участю ІТ-спеціалістів.
— Північна Корея активно використовує фіктивні компанії, такі як Korea Sobaeksu Trading Company, а також ключових агентів, щоб забезпечити надходження ресурсів для своєї незаконної ядерної та ракетної діяльності”, – наголосив представник відомства Бредлі Сміт.
Того ж дня Міністерство юстиції США пред’явило обвинувачення семи громадянам КНДР за уникнення санкцій, а Держдепартамент оголосив винагороду в розмірі від $500 тис. до $7 млн за інформацію, що сприятиме їх затриманню.
Нагадаємо, у грудні 2024 року США ввели санкції проти низки генералів, офіційних осіб та банків Північної Кореї.
Причиною стала відправка десятків тисяч військових КНДР на війну в Україну.