Meta зупиняє політичну рекламу в ЄС через нові правила

Компанія Meta, власник Facebook, Instagram і Threads, оголосила, що припинить розміщення політичної реклами в країнах Європейського Союзу з жовтня 2025 року.

Про це повідомляє АР.

Meta блокує політичну рекламу в ЄС: що відомо

Причиною такого кроку стали нові європейські правила щодо прозорості політичної реклами, які, за словами компанії, створюють непрацездатні умови для роботи.

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У блозі Meta повідомила, що з початку жовтня на її платформах буде заборонено публікувати рекламу, пов’язану з політичними, виборчими та соціальними темами.

Компанія зазначає, що нові правила ЄС — Закон про прозорість і таргетинг політичної реклами — створюють значні операційні труднощі та юридичну невизначеність. Вони передбачають обов’язкове маркування реклами, розкриття джерел фінансування, вказівку на зв’язок із виборами чи законодавчими процесами, зберігання в базі даних та обмеження таргетингу.

Meta наголошує, що ці обов’язки є надмірними для платформ і рекламодавців. За порушення компанії загрожують штрафи до 6% річного глобального доходу.

Водночас компанія уточнює, що звичайні користувачі, політики та чиновники, як і раніше, зможуть обговорювати політику — обмеження стосуються лише платної реклами.

Meta стала не першою компанією, яка оголосила про такий крок. Раніше Google також повідомила, що припинить показ політичної реклами в ЄС до набуття чинності новими правилами.

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