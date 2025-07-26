Папа Римський Лев XIV зустрівся із представником РПЦ у Ватикані

26 липня у Ватикані Папа Римський Лев XIV зустрівся з митрополитом Антонієм, високопоставленим кліриком Російської православної церкви, у спробі полегшити зв’язки між церквами, напружені через війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Папа Римський зустрівся із представником РПЦ

Понтифік під час ранкової аудієнції зустрівся з головою відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату Антонієм і п’ятьма іншими високопоставленими священнослужителями. Це вся інформація, яку надає офіційний Ватикан.

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У свою чергу Reuters пише, що раніше Папа Лев XIV заявив президенту України Володимиру Зеленському, що Ватикан готовий прийняти російсько-українські мирні переговори. Російські офіційні особи, проте, заявили, що не розглядають Ватикан як серйозний майданчик для переговорів, бо він оточений членом НАТО Італією, яка підтримує Україну.

На початку червня у своїй першій телефонній розмові з Володимиром Путіним Папа Лев XIV закликав РФ зробити кроки до припинення конфлікту. Глава РПЦ патріарх Кирило є затятим прихильником російської агресії проти України.

Нагадаємо, що 18 травня Папа Римський Лев XIV офіційно вступив на посаду понтифіка.

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