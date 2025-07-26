США ліквідували ватажка ІДІЛ та двох його синів у Сирії

США заявили про ліквідацію одного з ватажків терористичного угруповання Ісламської держави Дхію Завбу Мусліх аль-Хардані та двох його синів у Сирії.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

Операція США проти ІДІЛ: що відомо

У CENTCOM розповіли про рейд, внаслідок якого США вдалося ліквідувати одного з ватажків Ісламської держави – Дхію Завбу Мусліх аль-Хардані, а також його двох синів – Абдаллу Дхію аль-Хардані та Абд аль-Рахмана Дхію Завбу аль-Хардані, пов’язаних з ІДІЛ.

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У заяві наголосили, що троє жінок і троє дітей, які також перебували в зоні ураження, не постраждали під час операції.

Командувач CENTCOM генерал Ерік Куріллу заявив про “невпинне переслідування терористів ІДІЛ, де б вони не були”.

— Разом із нашими партнерами та союзниками Центральне командування США прагне остаточної поразки терористів ІДІЛ, які загрожують регіону, нашим союзникам та нашій батьківщині, – додав він.

Операція стала черговим ударом по структурі терористичного угруповання, яке, попри територіальні втрати, продовжує становити загрозу для безпеки регіону.

Що таке ІДІЛ і чим воно небезпечне

ІДІЛ (Ісламська держава Іраку та Леванту) — це одне з найвідоміших терористичних угруповань XXI століття.

Воно виникло на уламках іракського підрозділу Аль-Каїди після вторгнення США в Ірак у 2003 році, але активно заявило про себе у 2013–2014 роках під час війни в Сирії.

У червні 2014 року бойовики ІДІЛ захопили друге за величиною місто Іраку – Мосул – і проголосили створення так званого “ісламського халіфату” на території Сирії та Іраку.

ІДІЛ відоме своєю крайньою жорстокістю: масовими стратами, терактами, рабством, переслідуванням релігійних та етнічних меншин.

У 2019 році після низки військових операцій за підтримки міжнародної коаліції ІДІЛ втратило всі контрольовані території, проте повністю не зникло – нині діє як підпільна терористична мережа. Її осередки активні в Сирії, Іраку, Афганістані, Африці та Азії.

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