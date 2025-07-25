США та ЄС наближаються до рамкової торгової угоди – ЗМІ

Євросоюз та США можуть укласти рамкову торгову угоду вже цими вихідними, що стане завершенням кількох місяців невизначеності для європейського промислового сектору.

Про це заявили чиновники та дипломати ЄС, пише Reuters.

Торгова угода ЄС та США: що відомо

Згідно з даними джерел агентства, майбутня домовленість, ймовірно, передбачатиме базове мито на рівні 15% для всіх товарів, що ввозяться з ЄС до США, а також 50% тариф на імпорт європейської сталі та алюмінію.

Зараз дивляться

Президент США Дональд Трамп 25 липня зазначив, що шанси на досягнення угоди з Брюсселем складають 50% або навіть менше.

Водночас він наголосив, що Євросоюз “дуже сильно хоче укласти угоду”.

Один зі співрозмовників агентства повідомив, що домовленість видається реалістичною, оскільки “фактично все тепер залежить від рішення Трампа”.

25 липня увечері президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що вирушає до Шотландії (Велика Британія), де 27 липня має відбутися її зустріч із Трампом.

Представник Єврокомісії відмовився коментувати можливу зустріч, попри численні запити журналістів.

Трамп повідомив про зустріч з фон дер Ляєн

Як повідомляє CNN, президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн у неділю, щоб обговорити потенційну торгову угоду.

– У неділю я зустрінуся з ЄС, і ми працюватимемо над угодою. Побачимо, чи зможемо укласти угоду, – сказав Трамп представникам ЗМІ. – Урсула буде тут, дуже шанована жінка… Це насправді буде найбільша угода з усіх, якщо ми її укладемо, – додав він.

Що відомо про мита Трампа

2 квітня Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на імпорт із 185 країн, встановивши базову ставку у 10%. Для товарів з ЄС вона сягнула 20%, після чого обопільні мита почали зростати.

Хоча Євросоюз і США залишаються найбільшими торговельними партнерами у світі – з обсягом товарів, послуг і інвестицій понад $9,5 трлн – загострення між ними створює загрози для всієї світової економіки.

Напруга посилилася, коли адміністрація Трампа ввела мита на понад 70% європейського експорту: 50% – на сталь і алюміній, 25% – на автомобілі та запчастини, 10% – на більшість інших товарів.

З 1 серпня тарифи можуть зрости до 30%. У Брюсселі попереджають, що це фактично зупинить трансатлантичну торгівлю.

США також розглядають нові мита на мідь і фармацевтику. ЄС, у відповідь, підготував контрзаходи, які можуть набути чинності вже 7 серпня, якщо переговори зазнають невдачі.

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