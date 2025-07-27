КНДР може відправити вже цього літа додаткові війська до РФ для участі у війні – Reuters

Північна Корея може направити додаткові війська до Росії у липні або серпні для участі у війні проти України.

Про це заявили південнокорейські законодавці, посилаючись на брифінг розвідувального агентства, повідомляє Reuters.

Підготовка до масштабного наступу РФ

Як повідомив журналістам після закритого брифінгу член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квун, національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Росія може готуватися до повномасштабного наступу на Україну у липні або серпні.

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— Додаткові війська можуть бути розгорнуті вже у липні або серпні, – сказав Лі.

Він додав, що агентство посилається на новий збір військ для відправки до Північної Кореї та недавній візит до Пхеньяна високопоставленого співробітника служби безпеки президента Росії.

В обмін на поставку артилерійських боєприпасів та ракет до Росії Пхеньян, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запуску супутників та систем наведення ракет, повідомив Лі, посилаючись на брифінг NIS.

Після кількох місяців мовчання Північна Корея та Росія розкрили інформацію про розгортання північнокорейських військ та їхню роль у наступі Москви на Україну з метою повернення Курської області.

Обидві країни заявили, що співробітництво базується на договорі, підписаному їх лідерами у червні минулого року, який містить пакт про взаємну оборону.

У Reuters зазначили, що участь північнокорейських військ у російській агресії проти України стала новим рівнем ескалації конфлікту та демонструє поглиблення військового партнерства між Пхеньяном та Москвою.

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2025 року КНДР вперше офіційно підтвердила відправлення своїх військ до Росії.

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