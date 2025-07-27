Мита на рівні 15%: США та ЄС уклали торговельну угоду

Сполучені Штати та Євросоюз у неділю, 27 лютого, уклали торгову угоду, якою зафіксували мито на рівні 15% за кілька днів до встановленого Дональдом Трампом дедлайну, після якого ставка могла подвоїтися.

Про досягнення домовленості Трамп оголосив американським журналістам після зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у його гольф-клубі Тернберрі в Шотландії, пише Politico.

Торгова угода між США та ЄС: що відомо

– Це найбільша угода з усіх, – заявив Трамп після розмови, яка тривала приблизно годину.

Фон дер Ляєн, яка терміново прибула на зустріч із Трампом, зазначила:

Зараз дивляться

– Це було непросте завдання. Але велика подяка також за численні розмови, які ми провели на шляху до нашої мети – ми це зробили.

Зачитуючи заяву, Трамп повідомив, що ЄС погодився закупити енергоносіїв на суму $750 млрд. Також передбачається, що Євросоюз інвестує в економіку США ще на $600 млрд більше, ніж було заплановано.

Митна ставка на імпорт з ЄС становитиме 15%. За словами фон дер Ляєн, ця ставка стане верхньою межею і поширюватиметься на автомобілі, фармацевтичні препарати та напівпровідники. Питання тарифів на алкогольні напої ще опрацьовується.

Крім того, Європа замінить російський газ на постачання енергоносіїв зі США – на $250 млрд щорічно протягом решти президентського терміну Трампа.

Президент США також заявив, що мита на сталь та алюміній залишаться на рівні 50%. У свою чергу, фон дер Ляєн зазначила, що Вашингтон і Брюссель спільно працюватимуть над створенням захисного механізму для боротьби з глобальним надвиробництвом.

Угоду було досягнуто після двотижневого глухого кута, спричиненого листом Трампа до фон дер Ляєн, у якому він пригрозив підвищити мита на більшість товарів з ЄС до 30%, якщо не буде укладено угоду до 1 серпня.

Першою ознакою можливого прориву стало оголошення фон дер Ляєн у п’ятницю про її візит до Трампа у Шотландії, де президент США перебував із приватним візитом.

Ескалація перед підписанням угоди

Різке підвищення ставок з боку Трампа шокувало європейських торговельних переговірників, які раніше отримали сигнали від американських колег про близькість попередньої угоди.

Розпочалася гра на нервах. Тим часом Трамп оголосив про низку інших угод – зокрема з Японією, яка встановила базову ставку мита на рівні 15% з поступками для автопромисловості. Деякі спостерігачі вважали це показовим прецедентом.

У відповідь ЄС активізував власні торговельні контрзаходи, підготувавши список товарів із США на суму € 93 млрд – від літаків, автомобілів до сої та бурбону з Кентуккі – які мали підпасти під відповідні мита до 30%.

Ці заходи мали набути чинності 7 серпня у разі провалу переговорів.

Фон дер Ляєн раніше наголошувала на важливості трансатлантичних торговельних відносин вартістю $1,7 трлн та закликала Трампа укласти найбільшу угоду в їхній політичній кар’єрі.

– Дві найбільші економіки світу мають мати потужний торговельний потік між собою. Ми досягли саме тієї точки, якої прагнули: перезбалансувати, але забезпечити торгівлю з обох сторін. Це означає хороші робочі місця і добробут по обидва боки Атлантики – і це було для нас важливо, – сказала вона після зустрічі.

Трамп, який раніше заявив, що перебуває в поганому настрої, після підписання угоди висловив задоволення:

– Це принесе багато єдності та дружби. Усе буде добре. Це була найбільша угода з усіх, – сказав він.

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