Прем’єр Британії та президент США обговорять підтримку України
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом шляхи завершення війни Росії проти України під час короткого візиту американського лідера до Шотландії.
Про це повідомляє The Telegraph.
Порядок денний британсько-американських переговорів
За даними видання, під час особистих переговорів Стармера з Трампом ітиметься про подальшу підтримку України.
На перемовинах у Шотландії лідери країн обговорять шляхи припинення російсько-української війни, особливо, з огляду на останні заяви Трампа з критикою на адресу глави Кремля Володимира Путіна.
Також Стармер і Трамп зосередяться на тому, як Британія і США можуть скористатися перевагами нової торговельної угоди, укладеної між країнами у травні.
Сторони також торкнуться питання забезпечення термінового припинення вогню в секторі Гази.
Зустріч відбудеться на тлі активних дискусій щодо можливих шляхів врегулювання конфлікту в Україні та координації позицій ключових західних союзників у підтриманні української оборони.
Раніше Дональд Трамп заявив про намір США вдатися до жорстких економічних заходів проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто врегулювання війни в Україні.
Пізніше американський президент сказав, що не виключає запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше зазначеного терміну.
Фото: White House