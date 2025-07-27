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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Прем’єр Британії та президент США обговорять підтримку України

Стармер і Трамп обговорять підтримку України під час зустрічі в Шотландії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом шляхи завершення війни Росії проти України під час короткого візиту американського лідера до Шотландії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Порядок денний британсько-американських переговорів

За даними видання, під час особистих переговорів Стармера з Трампом ітиметься про подальшу підтримку України.

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На перемовинах у Шотландії лідери країн обговорять шляхи припинення російсько-української війни, особливо, з огляду на останні заяви Трампа з критикою на адресу глави Кремля Володимира Путіна.

Також Стармер і Трамп зосередяться на тому, як Британія і США можуть скористатися перевагами нової торговельної угоди, укладеної між країнами у травні.

Сторони також торкнуться питання забезпечення термінового припинення вогню в секторі Гази.

Зустріч відбудеться на тлі активних дискусій щодо можливих шляхів врегулювання конфлікту в Україні та координації позицій ключових західних союзників у підтриманні української оборони.

Раніше Дональд Трамп заявив про намір США вдатися до жорстких економічних заходів проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто врегулювання війни в Україні.

Пізніше американський президент сказав, що не виключає запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше зазначеного терміну.

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Фото: White House

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