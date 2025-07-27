РФ уперше скасувала парад до дня ВМФ: британська розвідка назвала причину

У 2025 році Російська Федерація вперше повністю скасувала проведення військово-морського параду до Дня ВМФ, який традиційно відбувався наприкінці липня.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на аналітичні дані розвідки.

Росія скасувала військово-морський парад 2025: що відомо

— Майже напевно, що парад до Дня військово-морського флоту, який планували на 27 липня 2025 року, скасовано по всій країні з міркувань безпеки, — йдеться в заяві британської сторони.

З 2017 року головний військово-морський парад проводили в Санкт-Петербурзі з оглядом кораблів, демонстраціями та участю представників інших країн, включно з іноземними кораблями. Подія мала особливе значення для російської пропаганди та сприймалася як демонстрація “величі” флоту.

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У 2024 році парад було помітно скорочено, а цьогоріч — скасовано вперше. Водночас британська розвідка зазначає, що, ймовірно, в Росії все ж відбудуться локальні церемонії, оскільки День ВМФ залишається національним святом.

Нагадаємо, Україна розраховує, що наступний 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу проти РФ стосуватиметься капітанів тіньового флоту, військово-промислового комплексу та фінансових транзакцій.

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