Армії Таїланду і Камбоджі: аналіз військової міці країн

Лідери Таїланду та Камбоджі досягли домовленості про припинення вогню. Це має зупинити збройне протистояння між країнами, що тривало п’ять днів і супроводжувалося запеклими боями.

Переговори пройшли в Малайзії за посередництва прем’єр-міністра Анвара Ібрагима, чинного голови АСЕАН, Регіонального об’єднання Південно-Східної Азії. Сторони домовилися не лише про припинення вогню, а й про відновлення прямого діалогу для стабілізації ситуації.

Нагадаємо, що 24 липня на кордоні між Таїландом і Камбоджею почалися бойові дії, під час яких тайські війська завдали кількох авіаударів по військових об’єктах на території Камбоджі.

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Факти ICTV підготували порівняння військової потужності двох країн. Для цього ми використали дані з міжнародного рейтингу Global Firepower, який щороку оцінює армії світу за понад 60 критеріями.

Наскільки сильна армія Таїланду порівняно з армією Камбоджі — читайте далі.

На якому місці армії Таїланду та Камбоджі у світовому рейтингу

У 2025 році, відповідно до світового рейтингу армій Global Firepower, армія Таїланду має індекс 0.3703 і посідає 25-те місце у світі, водночас Камбоджа з індексом 2.0353 посідає лише 95-те місце. Така різниця пов’язана з контрастом у рівні фінансування, оснащення та бойової підготовки.

Оборонний бюджет Таїланду значно перевищує камбоджійський і становить близько 5,89 мільярда доларів США. Натомість Камбоджа витрачає лише 860 мільйонів. Це, своєю чергою, впливає і на кількість та якість збройних сил.

Армія Таїланду: чисельність

У Таїланді нараховується понад 360 тисяч військовослужбовців, а ще 200 тисяч – це резервісти. У Камбоджі чисельність Збройних сил становить приблизно 221 тисячу осіб.

Щодо авіації, Таїланд має значну перевагу, а саме 493 одиниці, включно з 72 винищувачами та 7 ударними вертольотами. Камбоджа ж має лише 25 літальних апаратів і зовсім не має бойової авіації. Ця диспропорція істотно зменшує її можливості у веденні сучасних бойових дій, де повітряна перевага є критичною.

Цікаво, що за кількістю танків Камбоджа трохи випереджає Таїланд – 644 проти 635. Втім, варто враховувати, що техніка Камбоджі здебільшого застаріла та переважно радянського виробництва. Без належної підтримки з повітря та флоту ці танки матимуть обмежену бойову ефективність.

Щодо військово-морських сил, ситуація також не на користь Камбоджі, адже у неї лише 20 одиниць морських суден проти 293 у Таїланду. Тож у всіх ключових аспектах, зокрема чисельність армії, авіація, флот і фінансування, Таїланд суттєво переважає Камбоджу.

Рейтинг Global Firepower — це щорічна оцінка військової потужності країн світу. Він враховує понад 60 показників: чисельність армії, техніку, авіацію, флот, логістику, економіку та географічні фактори. Кожній країні присвоюється індекс PwrIndx, і чим ближче до 0, тим сильніша армія.

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