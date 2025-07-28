Ціни на нафту зросли після торговельної угоди США та ЄС

Ціни на нафту зросли після того, як США уклали торгову угоду з Європейським союзом та можливого продовження мораторію на введення мит на китайські товари.

Це послабило побоювання щодо негативного впливу підвищення мит на економічну активність та попит на паливо, повідомляє Reuters.

Зростання нафтових котирувань

На ранок 28 липня світові ціни на нафту демонструють незначне зростання після кількаденного спаду.

Зараз дивляться

Це пов’язують з торговими домовленостями США та ЄС, а також можливим продовженням тарифної паузи між США і Китаєм.

Станом на 03:36 за Києвом, ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $0,20 (0,29%) — до $68,64 за барель. Американська WTI піднялася на $0,15 (0,23%) — до $65,31 за барель.

Аналітик IG Markets Тоні Сікамор зазначив, що торгова угода між США та ЄС, а також переговори між США та Китаєм позитивно впливають на фінансові ринки й ціни на нафту.

Що відомо про торгову угоду мж США та ЄС

У неділю США та Євросоюз підписали торгову угоду, яка встановлює імпортне мито в розмірі 15% на більшість європейських товарів — удвічі менше за попередню ставку.

Аналітики наголошують: домовленість дозволила уникнути масштабної торгової війни між союзниками, на які припадає майже третина світової торгівлі.

Також у понеділок у Стокгольмі запланована зустріч американських і китайських переговорників, які обговорять можливе продовження перемир’я до 12 серпня, що має відтермінувати нове підвищення мит.

Попри позитивні сигнали, ціни на нафту залишаються під тиском.

У п’ятницю котирування опустились до мінімуму за останні три тижні через побоювання щодо зростання поставок з Венесуели та сумніви у стабільності світової торгівлі.

ЗМІ повідомляють, що венесуельська державна компанія PDVSA готується відновити роботу спільних підприємств на умовах ліцензій епохи Байдена.

Очікується, що ці дозволи будуть оновлені адміністрацією Дональда Трампа у разі його перемоги, що може призвести до збільшення експорту.

Роль ОПЕК+ та очікування ринку

Додаткову стримуючу дію має ситуація в ОПЕК+.

У понеділок об 12:00 за Грінвічем відбудеться засідання групи з моніторингу ринку.

За словами чотирьох делегатів, малоймовірно, що буде рекомендовано змінювати існуючі плани восьми країн-членів щодо збільшення видобутку на 548 тисяч барелів на добу в серпні.

ING прогнозує, що до кінця вересня ОПЕК+ як мінімум повністю скасує добровільне скорочення поставок на 2,2 млн барелів на добу.

У JP Morgan також повідомляють, що світовий попит на нафту в липні зріс на 600 тис. барелів на добу порівняно з минулим роком, а запаси — на 1,6 млн барелів на добу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.