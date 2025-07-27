Фон дер Ляєн після розмови із Зеленським: Потрібно зберігати антикорупційні інституції

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про “гарну розмову” з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 27 липня.

Про це вона написала у дописі на платформі Х.

Розмова фон дер Ляєн та Зеленського: що відомо

– Україна вже досягла значного прогресу на своєму європейському шляху. Потрібно й надалі зміцнювати ці міцні основи та зберігати незалежні антикорупційні інституції – ключові елементи верховенства права в Україні. Україна може розраховувати на нашу підтримку у продовженні цього шляху, – написала глава ЄК у мережі Х.

Під час розмови президент України поінформував очільницю Єврокомісії про те, що він підписав два важливих закони – щодо реформи АРМА (Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними злочинним шляхом) і щодо факторингу.

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Обидва документи є частиною обов’язкових вимог для надання Україні макрофінансової допомоги в межах ініціативи Ukraine Facility.

Крім того, за словами Зеленського, в розмові порушувалося питання про законопроєкт, спрямований на забезпечення незалежності та ефективної роботи антикорупційних інституцій України.

Ситуація навколо НАБУ і САП

Нагадаємо, 21 липня, співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків, що стосувалися 15 працівників НАБУ.

За інформацією правоохоронців, підставою для більшості дій стали підозри у причетності до ДТП або ймовірні зв’язки з Росією.

22 липня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12414. Документ вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України, які, за оцінками фахівців, фактично підривають незалежність НАБУ і САП.

Антикорупційні структури висловили занепокоєння тому що законопроєкт послаблює їхню інституційну незалежність.

Це викликало хвилю протестів – у Києві та інших містах відбулися масові акції.

Президент зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13533, що підсилює незалежність САП і НАБУ.

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