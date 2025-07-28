Польща піднімала свої та союзні літаки через ракетну атаку РФ по Україні
Польща у ніч на 28 липня піднімала свої та союзні літаки через черговий масований ракетно-дроновий обстріл України російською армією.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі у соціальній мережі Twitter (Х).
Польща піднімала авіацію 28 липня
– З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору, Оперативний командувач ЗС РП запустив усі необхідні процедури. Були підняті польські та союзні літаки, що перебували на чергуванні, — заявили у відомстві.
Там додали, що наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.
В Оперативному командуванні ЗС Польщі зазначили, що ці дії мали превентивний характер та були спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до зони загрози.
У відомстві додали, що вони моніторять поточну ситуацію, а сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.
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