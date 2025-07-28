США можуть скоротити військову присутність у Європі на 30% – ЗМІ

У Берліні зростає занепокоєння через можливе скорочення американських військових у Європі, зокрема в Німеччині.

Як повідомляє Politico, Німеччина побоюється, що США можуть діяти швидше, ніж союзники встигнуть компенсувати цю присутність.

Чи скоротять США свої війська в Німеччині: що відомо

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус нещодавно відвідав Вашингтон, де обговорив ситуацію з главою Пентагону Пітом Гегсетом. Основне занепокоєння — очікуваний у вересні звіт Пентагону щодо глобального перегляду дислокації військ, який охоплює не лише Європу, а й Індо-Тихоокеанський регіон.

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На території Німеччини нині перебувають понад 35 тисяч американських військових, а країна залишається ключовим логістичним і стратегічним центром для США в Європі. Тут розміщено авіабазу Рамштайн, полігон у Графенвері та американські ядерні заряди.

У кулуарах обговорюються сценарії можливого скорочення до 30% військової присутності США в Європі, однак офіційні особи поки що утримуються від коментарів.

На тлі невизначеності Німеччина збільшує оборонні витрати: бюджет у 2025 році складе 86 млрд євро, а до 2029 — зросте до 153 млрд євро (3,5% ВВП). Берлін намагається позиціонувати себе як надійного партнера США.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц також підтримує особисті контакти з Дональдом Трампом, нещодавно провівши телефонну розмову з ним щодо військових питань та постачання зброї Україні. У Берліні це розцінюють як позитивний сигнал.

Айлін Матле, старша наукова співробітниця з питань безпеки в Німецькій раді з міжнародних відносин, вважає, що Глобальний огляд розміщення сил США може призвести до виведення з Європи близько 20 тисяч американських військових, які були розгорнуті після початку повномасштабної війни РФ проти України у 2022 році.

Водночас, за її словами, навіть після такого скорочення Сполучені Штати збережуть вагому військову присутність на континенті, адже загальна чисельність американських військ у Європі нині становить від 90 до 100 тисяч осіб.

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