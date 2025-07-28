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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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США витратили чверть запасів ракет THAAD під час війни Ізраїлю з Іраном — CNN

THAAD
Фото: Getty Images

Під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні 2025 року Сполучені Штати використали приблизно чверть своїх запасів ракет-перехоплювачів THAAD.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела, обізнані з деталями операції.

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За інформацією, було випущено понад 100, а можливо й до 150 ракет, що суттєво перевищує наявні темпи їхнього виробництва. Минулого року США виробили лише 11 нових перехоплювачів THAAD, а у 2026 році планують виготовити 12. На 2027 рік Пентагон передбачив закупівлю 37 ракет, частково профінансованих за новим законом президента Дональда Трампа.

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— Бюджет передбачає додаткові $1,3 млрд на покращення виробничого ланцюга і $2,5 млрд на збільшення виробництва ракет і боєприпасів, — заявив представник Міноборони США.

Наразі США мають сім систем THAAD, дві з яких були розгорнуті в Ізраїлі. Війна виявила слабкі місця у протиракетній обороні США, зокрема нестачу систем, перехоплювачів і виробничих потужностей.

— Немає достатньо систем. Немає достатньо перехоплювачів. Немає достатньо виробництва, — заявила Мара Карлін, колишня помічниця міністра оборони США.

За словами Тимура Кадишева з Гамбурзького університету, ця кампанія стала першою масштабною витратою THAAD у бойових умовах, продемонструвавши ефективність, але й виснаження арсеналу на тлі зниження підтримки Ізраїлю в американському суспільстві.

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