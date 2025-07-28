Україна може приєднатися до європейської супутникової мережі IRIS – єврокомісар

Країни, які не є членами Європейського Союзу, зокрема Велика Британія, Норвегія та Україна, можуть отримати доступ до нової безпечної супутникової мережі зв’язку ЄС IRIS², що має стати європейською альтернативою системі Starlink.

Про це заявив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв’ю Euractiv.

IRIS² замість Starlink: що відомо

— Я не був би проти, — сказав Кубілюс, відповідаючи на запитання, чи можуть країни, які не входять до ЄС, долучитися до проєкту IRIS².

За його словами, Велика Британія має потужні позиції в космічній галузі, а Україна зберігає великий потенціал, адже за радянських часів була одним із ключових центрів космічних технологій.

Зараз дивляться

Норвегія вже веде переговори з Єврокомісією щодо участі в IRIS², а Ісландія нещодавно завершила аналогічні перемовини. Натомість Україна та Велика Британія ще не ініціювали офіційного діалогу.

Супутникова система IRIS² — це стратегічна ініціатива ЄС вартістю 10,6 млрд євро. Вона має забезпечити захищений зв’язок для держав-членів та союзників, а також зменшити залежність від приватних мереж на кшталт Starlink. Запуск системи запланований на 2030-ті роки, вона включатиме приблизно 280 супутників.

Наразі в ЄС також обговорюють новий Космічний закон, який може регулювати доступ компаній на кшталт SpaceX до європейського телеком-ринку. Однак остаточне ухвалення цього законодавства може затягнутись на кілька років.

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