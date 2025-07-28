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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Залізнична аварія у Німеччині: з’явилась інформація про постраждалих українців

аварія потягу у німеччині

Серед пасажирів регіонального поїзда, що зійшов із рейок на південному заході Німеччини, перебували п’ятеро громадян України.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України з посиланням на Генеральне консульство України в Мюнхені.

Залізнична аварія у Німеччині: постраждали п’ятеро українців

– Серед пасажирів перебували, зокрема, п’ятеро громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми. Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Громадяни України серед загиблих – відсутні, – йдеться у заяві.

У відомстві підкреслили, що консули перебувають на зв’язку з потерпілими й готові надати усю необхідну допомогу.

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Обставини інциденту розслідуються, причини аварії зараз встановлюють компетентні органи. Справу тримають на постійному контролі в Генконсульстві України в Мюнхені.

Нагадаємо, аварія сталася 27 липня поблизу міста Рідлінген, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг.

Потяг, який виконував регіональний рейс за маршрутом Ройтлінген – Ульм, віз щонайменше 100 пасажирів. На одній з ділянок маршруту він зійшов із рейок.

У результаті катастрофи загинуло троє людей. За попередніми даними, серед загиблих – машиніст і двоє працівників залізничної інфраструктури.

Ще близько п’ятдесяти пасажирів отримали поранення різної тяжкості, з них 25 – у тяжкому стані.

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Фото: скрін з відео Bild

Джерело: Інтерфакс-Україна

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