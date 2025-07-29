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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Адміністрація Трампа заборонила лідеру Тайваню зупинку в Нью-Йорку – ЗМІ

Тайвань
Фото: Unsplash

Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовила президенту Тайваню Лаю Цзін-де в дозволі зупинитися в Нью-Йорку під час запланованої поїздки до країн Центральної Америки.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

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У серпні Лай планував транзитний візит до Парагваю, Гватемали та Белізу — держав, які офіційно визнають Тайвань. Однією з його цілей було виступити на заході в Нью-Йорку, організованому аналітичним центром Heritage Foundation, а також здійснити візит до Далласа.

Зараз дивляться

Втім, за даними джерел, США відмовили Лаю в можливості відвідати Нью-Йорк. Причиною стало заперечення з боку Китаю, який традиційно виступає проти офіційних чи напівофіційних контактів лідерів Тайваню з США, з якими Пекін не має дипломатичних відносин.

Наразі неясно, чи заборона стосувалася лише Нью-Йорка, чи транзиту через США загалом. У відповідь офіс Лая заявив, що наразі поїздки за кордон не плануються.

Аналітики вважають, що рішення Білого дому могло бути викликане бажанням уникнути напруження з Китаєм перед можливими торговельними переговорами та потенційним самітом Трампа з Сі Цзіньпіном. Експертка Бонні Глейзер розкритикувала таку поступливість, вважаючи, що це послаблює стримування Китаю у тайванському питанні.

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Марк Рютте

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