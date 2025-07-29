ISW: Путін не піде на поступки без значних поразок Росії на полі бою

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи погодиться на мирні домовленості щодо України без відчутного військового тиску.

Такий висновок зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.

ISW заявив, що Путін не погодиться на мир без військового тиску: що відомо

У документі зазначено, що заяви кремлівських посадовців, зокрема міністра закордонних справ Сергія Лаврова, демонструють рішучість Росії продовжувати агресію та протиставляти себе Заходу. Такі наративи активно просуваються на внутрішню аудиторію, зокрема — російську молодь.

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Аналітики ISW також прокоментували новий дедлайн, який президент США Дональд Трамп оголосив для Путіна. 28 липня він заявив, що Росія має 10–12 днів на укладення мирної угоди з Україною. Водночас експерти сумніваються в ефективності таких ультиматумів без реальних успіхів ЗСУ.

У ISW наголошують: Кремль багато років вибудовував внутрішню підтримку війни. Більшість росіян, за результатами незалежних опитувань, схвалюють продовження бойових дій до досягнення цілей — “денацифікації”, демілітаризації та нейтралітету України.

Такі настрої ускладнюють Путіну можливість піти на будь-який компроміс, не втративши політичного іміджу. На думку експертів, лише значні поразки російської армії на фронті можуть змусити Кремль змінити позицію.

Фото: Президент Росії

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