Путін серйозно недооцінив президента Трампа – сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент Росії Володимир Путін припустився серйозної помилки, коли після розмови з американським лідером Дональдом Трампом про можливий мир в Україні продовжив ракетні обстріли українських міст.

Про це Грем написав у мережі Х.

Путін показав, що він не зацікавлений у мирі – Грем

– Повністю розумію розчарування президента Дональда Трампа через продовження атак Росії проти України, що свідчить про відсутність реального бажання Путіна сісти за стіл мирних переговорів. Путін серйозно недооцінив президента Трампа, – написав Грем.

Сенатор також зазначив, що Китай і Індія сприяють розвитку російського оборонно-промислового комплексу, тож мають понести за це “відповідальність, що давно назріла”.

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Грем підкреслив, що в Конгресі є широка двопартійна підтримка, необхідна для того, щоб допомогти президентові Трампу в його спробах залучити сторони до мирних переговорів.

Ліндсі Грем є одним із ініціаторів законопроєкту про санкції проти Росії у разі, якщо Кремль саботуватиме мирний процес.

Цей документ передбачає, зокрема, введення тарифу у 500% на імпорт товарів до Сполучених Штатів з тих країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші види сировини.

28 липня Дональд Трамп під час виступу у Шотландії заявив, що скоротить дедлайн для РФ для завершення війни проти України.

– 10-12 днів від сьогодні. Нема сенсу чекати, – сказав Трамп.

Президент США підкреслив, що не зацікавлений в особистій зустрічі з Путіним і що не хотів би вдаватися до санкцій, однак дії російського лідера залишають йому небагато варіантів.

При цьому він додав, що “любить російський народ”.

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