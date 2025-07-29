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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Росія будує укриття для літаків поблизу кордону України – розвідка Британії

Су-35 РФ
Фото: Depositphotos

Британська розвідка опублікувала супутникові знімки, на яких видно, що Росія будує захищені укриття на авіабазах поблизу кордону з Україною.

Про це у мережі Х повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

РФ будує укриття на авіабазах: що відомо

 – У відповідь на численні успішні удари українських безпілотних авіаційних комплексів Росія розпочала програму захисту вразливих літаків на низці аеродромів поблизу російсько-українського кордону, – йдеться в повідомленні.

Йдеться про аеродроми в Міллерово, Курську-Східному та Гвардійському, де розпочато зведення захисних укриттів для літаків.

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Розвідка оприлюднила супутникові фото та повідомила, що укриття мають куполоподібний дах, масивні протиударні двері та додатково вкриваються землею для підсиленого захисту.

– Авіабаза Міллерово розташована приблизно за 17 км на схід від російсько-українського кордону і востаннє була атакована 22 липня 2025 року. Окрім будівництва захищених укриттів для літаків, вісім новозбудованих наземних укриттів для літаків, ймовірно, вже наближаються до експлуатаційної готовності, – йдеться у звіті.

Зазначається, що такі укриття забезпечують додатковий рівень захисту авіаційної техніки на російських військових базах від можливих ударів українських безпілотників.

Раніше в ISW повідомляли, що після успішної операції СБУ Павутина РФ розпочала будівництво на своїх авіабазах захисних споруд у вигляді бетонних бункерів і ангарів.

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