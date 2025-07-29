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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Трамп звинуватив Іран у зриві переговорів між Ізраїлем і ХАМАС

Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран втручається у спроби досягти припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС, посилаючи сигнали, які можуть зірвати перемовини.

Про це повідомляє CNN із посиланням на слова Трампа під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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За словами Трампа, Іран чинить навмисний вплив на переговори, даючи ХАМАСу інструкції, які суперечать мирному процесу.

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— Іран, на мою думку, втрутився в ці останні переговори. Вони посилають дуже погані сигнали. Для країни, яка щойно була знищена, це абсолютно неприйнятно, — наголосив Трамп.

Він також згадав виступ міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, який, за словами Трампа, озвучив позиції, що можуть поставити під загрозу переговори.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу різко засудив намір Франції визнати Палестину як державу.

За його словами, цей крок “винагородить терор” й ризикує створити ще одну маріонетку Ірану, на яку вже перетворилася Газа.

Крім того, Нетаньягу наголосив, що палестинська держава у цих умовах стане “пусковим майданчиком для знищення Ізраїлю”, а не мирного співіснування поруч із ним.
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ІзраїльІранВійна в ІзраїліДональд Трамп
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