Трамп звинуватив Іран у зриві переговорів між Ізраїлем і ХАМАС
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран втручається у спроби досягти припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС, посилаючи сигнали, які можуть зірвати перемовини.
Про це повідомляє CNN із посиланням на слова Трампа під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
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За словами Трампа, Іран чинить навмисний вплив на переговори, даючи ХАМАСу інструкції, які суперечать мирному процесу.
— Іран, на мою думку, втрутився в ці останні переговори. Вони посилають дуже погані сигнали. Для країни, яка щойно була знищена, це абсолютно неприйнятно, — наголосив Трамп.
Він також згадав виступ міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, який, за словами Трампа, озвучив позиції, що можуть поставити під загрозу переговори.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу різко засудив намір Франції визнати Палестину як державу.
За його словами, цей крок “винагородить терор” й ризикує створити ще одну маріонетку Ірану, на яку вже перетворилася Газа.